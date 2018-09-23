Çanakkale'de otobüs kazası: 6 yaralı

Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki şehitliklere ziyaret etmek üzere Balıkesir'in Edremit ilçesinden geziye katılan yolcuları taşıyan otobüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinden Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki şehitliklere gezisine katılmak üzere sabah saatlerinde yola çıkan 60 ziyaretçiyi taşıyan Edremit Belediyesine ait 2 otobüs, Çanakkale-İzmir karayolunu 30. kilometresinde bir kazaya rast geldi. Erkan Helvacıoğlu yönetimindeki 10 KZ 277 plakalı otobüs son esnada fark ettiği kazaya karışmamak için önünde giden 10 KZ 438 plakalı otobüse çarparak, durdu. Kazada şoför Erkan Helvacıoğlu ile birlikte 2'si çocuk toplam 6 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.