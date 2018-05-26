Çanakkale’de otogarında ilginç kaza

İlginç kaza, öğle saatlerinde Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarında meydana geldi. İddiaya göre el freni çekilmeyen bir firmaya ait yolcu otobüsü geri hareket etmeye başladı. Bir bölümü bariyerleri aşan otobüs, alt yola düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Otobüsün içinde yolcu olmaması sebebiyle yaralanan olmazken, görünmez kaza sonucu araçta maddi hasar oluştu. Otogara giden vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Otobüs, uzun uğraşlar sonucu çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.