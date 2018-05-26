Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 15:10

Çanakkale’de otogarında ilginç kaza

Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarında el freni çekilmeyen yolcu otobüsü geri geri gelerek bariyerleri aşıp alt yola düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Çanakkale’de otogarında ilginç kaza

26 Mayıs 2018 15:10


İlginç kaza, öğle saatlerinde Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarında meydana geldi. İddiaya göre el freni çekilmeyen bir firmaya ait yolcu otobüsü geri hareket etmeye başladı. Bir bölümü bariyerleri aşan otobüs, alt yola düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.


Otobüsün içinde yolcu olmaması sebebiyle yaralanan olmazken, görünmez kaza sonucu araçta maddi hasar oluştu. Otogara giden vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Otobüs, uzun uğraşlar sonucu çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç