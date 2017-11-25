Çanakkale’de pazar tezgahlarını Japon armudu süslüyor

Fiyatı 7 ile 10 TL arasında olan Naşhi, vatandaşların oldukça ilgisini çekiyor.

Umurbey beldesinde yetiştirilen, 7 tane meyvenin lezzetini barındıran Japon armudu (Naşhi) pazarda tezgahlarda yerini alarak, satılmaya başlandı. Fiyatı 7 ile 10 TL arasında olan Naşhi’ye vatandaşlar oldukça ilgi gösteriyor. Ağustos ayında toplanan Japon armutları Umurbey Belediyesine ait buzhanede saklanırken, üreticiler yılda ortalama 20 tona yakın üretim yapıyor.

"Pazarı yeni ama talep fazla"

Japon armudunun pazarlarda, tezgahlarda yerini almaya başladığını ifade eden Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, "Bu Japon armudu dediğimiz bir armut çeşididir. 7 tane meyvenin aşılanmasıyla oluşan ve 7 tane değişik lezzeti hissettiren bol sulu bir armut çeşididir. Umurbey beldesinde 6 yıldır üretilmeye başlandı. Pazarı yeni olmasına rağmen talep gören bir ürün. Butik bir ürün haline geldi. Fiyatı da üreticiyi oldukça memnun edici boyutlarda. Umurbey’de şuanda 6 tane üretici tarafından bu meyve yetiştiriliyor. Yılda ortalama 20 ton gibi bir üretimi var. İlginç bir ürün olduğu için telefonla sipariş verenler bile var. Umurbey Belediyesi buzhanesinde uzun ömürlü saklanan bir ürün. Pazarda tezgahlarda yerini aldı. Fiyatı 7 ile 10 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

"Çanakkale’de sadece Umurbey’de üretiliyor"

Başkan Yavaş, "Umurbey şeftalisiyle ünlü. Bölgenin şeftali ambarı. Meyve deposu Umurbey’de çok çeşitli meyve yelpazesi bulunmakta. Tabi butik olarak yeni çıkan ve gündeme gelen Naşhi armudunun talebinin de arttığını görüyoruz. Bu armudu ilk başta bir kişi yetiştiriyordu. Daha sonra uygun mevsim koşullarında verimli olduğu görülünce çiftçilerimiz, üreticilerimiz dikime başladılar. İnşallah ilerleyen günlerde şeftalinin de yanında alternatif bir meyve olarak Naşhi’yi, Japon armudunu da göreceğiz. Çanakkale’de sadece Umurbey’de üretiliyor" dedi.

15 yıldır pazarcılık yapan Hüseyin Acar ise, "Japon armudu bölgemizde yetişmeye başladı. Tezgahlarımızda 7 ile 10 TL arası bu Japon armudunu satmaktayız. Bu meyve için üretici sayısı şuanda az miktarda. Tezgahlarda yeni bir meyve olduğu için vatandaşlar gelip Japon armudunu soruyorlar. Vatandaşa bu meyvenin özelliklerini ve lezzetini anlatıyoruz. 10 TL de olsa ilgi çeken bu armut çeşidini vatandaş alıyor" ifadelerini kaydetti.