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Çanakkale'de samanlık yangını

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde çıkan yangında bir samanlık kül oldu.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde çıkan yangında bir samanlık kül oldu. Yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.


Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde Süleyman Sezgin'e ait samanlıkta yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Çan Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme arazözü ve Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Bir samanlığın kül olduğu yangında 700 adet yonca ve saman balya yandı.


Yangınla ilgili konuşan köy sakini Burhan Uğur, "Evimin yanında bulunan arsada otların yandığını fark ettim. Bahçe hortumu ile yangına ilk müdahaleyi yaparak çevre evlere ateşin ulaşmasını engelledim. Fakat yangının samanlığı sıçramasına mani olamadığım için çok üzgünüm” dedi.

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