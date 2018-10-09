Çanakkale'de ‘Sanatın ve Kültürün Kardeşliği' şiir ve müzik programı

Çanakkale'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İLESAM'ın (İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) katkılarıyla ‘Sanatın ve Kültürün Kardeşliği' şiir ve müzik gecesi düzenlendi.

İÇDAŞ Seyit Onbaşı Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, İLESAM Yönetim Kurulu Eski Vali Ayhan Nasuhbeyoğlu, İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, İLESAM Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Durak Turan Düz, farklı illerden gelen şairler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, müzelerde korunan tarihin, şairlerin ruhlarında mayalayıp şiirle dile getirdikleri duyguların ve müziğin insan ruhuna işleyen nağmelerine emanet edilen milli ruh ve şuurun bu türden etkinliklerle insanlarla buluşturulacağına dikkat çekerek, projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Çanakkale'de ilkleri yaşadığından söz ederek konuşmasına başlayan Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, İlk vali yardımcılığı görevinin Çanakkale olması ve böylesine anlamlı bir etkinliği yaşamasının kendisi için ne kadar önemli olduğunu belirtirken, sanat, müzik ve şiirin ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından İLESAM Yönetim Kurulu Eski Vali Ayhan Nasuhbeyoğlu, İLESAM Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Durak Turan Düz, Günvar Korkmaz, Orhan Oyanık, Alaeddin İkican, Şerif Kutludağ, Şahin Karaman, Elif Yavaş, Nejdet Tabak, Mehmet İhsan Gençcan şiirlerini okurken, Ozan Nihat Sönmez'de aşıklık geleneğinden örneklerle dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şiir ve müzik gecesi, Bursa'dan gelen Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Sanatçılarının, Çanakkale Şehitlerinin ruhuna armağan ettikleri türküler ile devam etti.

Program, gecenin anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.