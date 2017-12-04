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04 Aralık 2017 13:39

Çanakkale’de şehiriçi ulaşıma ücretlerine zam

Çanakkale’de, şehiriçi ulaşım ücretleri yeniden belirlendi.

Çanakkale’de şehiriçi ulaşıma ücretlerine zam

04 Aralık 2017 13:39

Şehir içi tam yolcu ücreti 2.00 TL’den 2.25 TL’ye yükseldi.


S.S.18 Nolu Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi zam talepleri üzerine konu Çanakkale Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısında görüşüldü ve karara bağlandı. Toplantıda şehiriçi toplu ulaşım ücretlerine zam yapılması kararı oy birliğiyle kabul edildi. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere taşıma ücretlerine zam yapıldı.


Yeni tarifeler ise şu şekilde belirlendi; Şehiriçi tam yolcu ücreti 2.00 TL’den 2.25 TL’ye, şehiriçi öğrenci yolcu ücreti 1.35 TL’den 1.50 TL’ye, Güzelyalı-Dardanos tam yolcu ücreti 3.00 TL’den 3.25 TL’ye, Güzelyalı-Dardanos öğrenci yolcu taşıma ücreti 2.00 TL, kampüs içi yolcu ücreti ise 0.30 TL’den 0.40 TL’ye yükseldi.




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