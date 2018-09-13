Çanakkale'de sokaklar göle döndü

Çanakkale'de öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış, bazı cadde ve sokakların kısa sürede göle çevirdi. Şehir merkezinde ve sanayi sitesindeki bazı iş yerlerini su bastı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış tahminleri, Çanakkale kent merkezi ve ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren gerçekleşti. Yaklaşık yarım saat aralıksız yağan yağmur, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ve Aziziye Caddesi ile bu caddelere bağlı sokaklar yağış ile birlikte adeta göle döndü. Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi de yağmurdan olumsuz etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Kuvvetli yağış sebebiyle sanayi içerisindeki yollar sular altında kaldı. Rögarların taşması sonucu yağmur suları bazı iş yerlerine girdi. Su basan iş yerlerini esnaf, yağmurun dinmesiyle kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Kuvvetli yağışlarda genellikle aynı manzarayı yaşadıklarını belirten esnaf, mağduriyetlerini dile getirdi.

Belediye ekipleri su dolan alanlarda çalışma başlatırken, Çanakkale Boğazına akan yağmur suları, denizi kahverengine çevirdi.