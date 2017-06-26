Çanakkale’de tatilcilerin yoğunluğu erken başladı

Bayramın son günü yoğunluğuna takılmamak için yola çıkan tatilciler Çanakkale feribot iskelesinde 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı öncesinde başta İstanbul olmak üzere Trakya’daki çeşitli kentlerden yola çıkan tatilciler, önemli bir geçiş güzergahı olan Çanakkale Boğazını geçebilmek için Avrupa yakasındaki Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturmuştu. Bayram ziyareti için yollarda olanlar, son gün yaşanması olası yoğunluğu göz önüne alarak bir gün önceden yola çıkarak Çanakkale feribot iskelesinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tatilciler, yaklaşık 1 saat feribot sırası beklemek zorunda kaldı.

Çanakkale feribot iskelesindeki araç depolama alanından taşan araç kuyruğu Demircioğlu Caddesine çift sıra olarak uzadı, belediye kavşağına yaklaştı. Trafik ekipleri ise, hem şehir içi trafiğinde yaşanan sıkışıklığı önlemek, hem feribot sırasını düzenleyip, araya kaynak yapmak isteyenleri önlemek için büyük çaba harcadı.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. ise, yaşanan yoğunluğu Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında 4’er feribot ile saatsiz olarak sefer yaparak eritmeye çalışıyor. Lapseki-Gelibolu hattında da 4 feribot saatsiz olarak seferler yapıyor.