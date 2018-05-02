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02 Mayıs 2018 12:37

Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 224 bin oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları 2018 yılı Mart ayı rakamlarını açıkladı.

Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 224 bin oldu

02 Mayıs 2018 12:37

Bu kapsamda, Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 224 bin 679 oldu.


TÜİK’den yapılan yazılı açıklamada; Çanakkale’de Mart ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,4 oranında artmıştır. Mart ayı sonu itibarıyla Çanakkale’de trafiğe kayıtlı toplam 224 bin 679 adet taşıtın yüzde 40,4’ ünü otomobil, yüzde 1,1’ ini minibüs, yüzde 0,9’ unu otobüs, yüzde 14,4’ ünü kamyonet, yüzde 2,6’sını kamyon, yüzde 25,4’ ünü motosiklet, yüzde 0,2’ sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 14,9’ unu ise traktör oluşturmaktadır.


Türkiye’de Mart ayında 681 bin 359 adet taşıtın devri yapılırken, Çanakkale’de 4 bin 780 adet taşıt el değiştirmiştir” ifadelerine yer verildi.




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