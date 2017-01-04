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04 Ocak 2017 11:08

Çanakkale’de trafik denetimleri

Çanakkale’de trafik denetimleri

04 Ocak 2017 11:08

Çanakkale’de yapılan trafik denetimlerinde 95 sürücüye 40 bin TL para cezası kesildi.
Çanakkale’de trafik ekiplerinin dün şehir içi ve şehirler arası yollarda yaptıkları denetimlerde 901 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Bunlardan kurallara uymadıkları tespit edilen 95 sürücüye toplamda 40 bin 676 TL para cezası kesildi. Alkollü olarak araç kullandığı belirlenen bir kişinin sürücü belgesi geri alındı. Yapılan denetimlerde, trafiğe çıkma yeterliliği bulunmadığı tespit edilen 12 araç trafikten men edildi.



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