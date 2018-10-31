Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Biga Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 17 S 4596 plakalı otobüs sürücüsü B.A., karşıdan karşıya geçmekte olan yaya N.K.'ye çarptı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edilen N.K., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtulamadı. Öte yandan N.K.'nin Biga Devlet Hastanesinde hemşire olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.