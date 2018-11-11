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Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Biga ilçesinden Çan ilçesine gelmekte olan 25 yaşındaki F.T. sevk ve idaresindeki 10 HA 954 plakalı özel araç Çan Belediyesi Şehir Mezarlığının alt kısmında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan taş duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç karşı bariyere vurarak, durabildi. Kazada ağır yaralanan sürücü F.T., 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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