Çanakkale’de Troia Yılı’nda büyük buluşma

Troia Yılı çerçevesinde toplanacak olan cemiyet başkanları yerel basının sorunlarını ele alacak ve kenttin tanıtımına katkı sağlayacak.

Türkiye’nin en büyük mesleki kuruluşlarından biri olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun (TGK) 15. Başkanlar Toplantısı Çanakkale’de yapılacak. Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2018 Troia Yılı çerçevesinde düzenlediği başkanlar toplantısına 80 civarında gazeteciler cemiyeti başkanı katılacak. Başkanlar toplantısı 12 Mayıs Cumartesi Günü saat 10:00 Kolin Otel’de başlayacak. Öğleden sonra da Troya Antik Kenti ve Assos Antik Kenti gezilecek. 13 Mayıs Pazar Günü, Çanakkale Boğazı turunun ardından Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu yönetim kurulu ve üyeleri Gelibolu Tarihi Alanı’ndaki şehitlik ve savaş alanlarını ziyaret edecek. Aynı günün akşamında ise Kolin Otel’de gala yemeği gerçekleşecek.

Çanakkale’de ilk defa düzenlenecek bu organizasyonla kentin tanıtımına katkı sağlayacak.Toplantı hakkında bilgi veren Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı, 2018 Troya Yılı olması dolayısıyla Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun (TGK) 15’nci Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı Çanakkale’de yapma kararı aldıklarını söyledi. Akıncı, “Bu yıl Çanakkale için çok önemli bir yıl. Troia Yılı ile Çanakkale’mizin adını ülke genelinde ve dünya çapında duyurmak için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Çanakkale’de valiliğimiz öncülüğünde yapılan etkinliklere biz de Gazeteciler Cemiyeti olarak katkı sunmak istedik. Bu nedenle Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun (TGK) 15’nci Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı Çanakkale’de yapma kararı aldık. 8 Gazeteciler Federasyonu ile 84 Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve temsilcisinin katılacağı toplantıda medya sektöründeki son gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılacak. Ayrıca Şehitlik gezisi ve Troya Antik Kenti ziyaretleri gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek gazeteciler, kendi şehirlerine döndüklerinde ise gazete, dergi ve televizyonlarında Troya’yı, 2018 Troya Yılı’nı anlatacak. Bu sayede bizlerde bu önemli yılın tanıtımına katkı sunacağız” dedi.