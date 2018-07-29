Çanakkale’de Troya Açık Su Yüzme Yarışı gerçekleşti

Çanakkale’ye bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde bulunan Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin 20’nci yılı dolayısıyla ilan edilen Troya Yılı etkinlikleri kapsamında yaklaşık bin profesyonel yüzücünün katılımıyla ‘Troya Açık Su Yüzme Yarışı’ gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Türk Spor Vakfı (TSV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl birincisi düzenlenen ‘Troya Açık Su Yüzme Yarışı’ İkinci Kordon’dan başlayıp, Kepez Belediyesi Halk Plajı’nda sona erdi. Yarışın startını Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Ute Hascher-Brückner ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Troia Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan birlikte verdi. Startın verilmesiyle yüzücüler boğazın serin sularında 5.8 kilometrelik parkurda kulaçlarını attı.

2018 Troya yılında Çanakkale’de sporda, sanatta uluslararası birçok etkinlik düzenlendiğini ifade eden Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, "Bugün de 2018 Troya Açık Yüzme Yarışı Kale Grubu ve Türk Spor Vakfı’nın iş birliğinde yapılmakta. Bine yakın sporcu bu yarışmaya katıldı. Çanakkale merkezden Troya’ya doğru yüzecekler. Kendilerine başarılar diliyorum. 2018’de Troya’ya ve Çanakkale’ye Anadolu’nun bu kadim topraklarına herkesi davet ediyorum” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise, "Çanakkalemiz bir marka kent. Her köşesi her ilçesi farklı bir değer. Denizin sahilin en güzel yansıması bu bölgede. Ben tüm Türkiye’deki yüzücülerimizin denizle ilgisi olan sporcularımızı mutlaka Çanakkale’ye davet etmek istiyorum. Bugün Çanakkale için özel bir gün. Troya 2018 Yılı kapsamında 700’e yakın yüzme sporcumuz hep beraber boğazda yarışa başladılar. Bu seferki yüzüşün ayrı bir kıymeti var. Troya 2018 Yılı vurgusuyla beraber bu yüzüşü yapıyoruz. Bir anlamda Çanakkale’den Troya’ya yüzüyoruz. Tarihin iki farklı adımını gündeme getiriyoruz. Hem şehitliğin olduğu mekandan Troya’nın olduğu mekana doğru yüzüyoruz. O yüzden çok önemli bir etkinlik olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.

Pek çok uluslararası etkinlik gerçekleştiğini ifade eden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Troia Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Bunlardan bir tanesini bugün görüyoruz. Troya aslında Çanakkale’de doğu ve batıyı birleştiren bir noktada. Sporda, kültürde biz bu tür projelerle Troya’yı Çanakkale’yi bu tür projelerle doğu ve batının merkezi haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bana göre Troya yılı şimdi başlıyor. Troya Müzesinin açılışı başka bir ivme kazandıracak. Herkesi Troya’ya Çanakkale’ye Troya Müzesine davet ediyoruz” dedi.

Erkekler Doğukan Ulaç, kadınlarda Nilay Erkal kazandı

5.8 kilometrelik parkuru tamamlayan yüzücüler, Kepez Halk Plajındaki finiş noktasına geldi. Troya Açık Su Yüzme Yarışı’nda erkekler kategorisinde Doğukan Ulaç birinci, Hasan Emre Musluoğlu ikinci, Deniz Akış üçüncü olurken, Kadınlar kategorisinde ise birinci Nilay Erkal, ikinci Ada Sude Korkmaz, üçüncü Ruth Hatton oldu. Kepez Halk Plajında düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ute Hascher-Brückner verdi.