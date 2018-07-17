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17 Temmuz 2018 20:59

Çanakkale’de Uluslararası Barbarossa Cup Yelken Yarışları için kortej

Çanakkale’de, 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Barbarossa Cup Yelken Yarışları için Kordon Boyunda kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çanakkale’de Uluslararası Barbarossa Cup Yelken Yarışları için kortej

17 Temmuz 2018 20:59


Çanakkale Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Listesine girişinin 20. yılı dolayısıyla ilan edilen 2018 Troya Yılı etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.


14-20 Temmuz tarihleri arasında İÇDAŞ Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Barbarossa Cup Yelken Yarışlarına 9 kulüpten 109 sporcu ve teknik ekip katıldı.


Çanakkale Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri koordinasyonluğunda düzenlenen yarışmalar için Kordon Boyunda Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve sporcuların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Golf Çay Bahçesi önünde başlayan yürüyüş Morabbin Parkı’nda son buldu.




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