Çanakkale’de üreticilere arılı kovan dağıtımına başlandı

Kovan dağıtım törenine Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, İl Müdür Yardımcısı Hakan Batıbeki, Çanakkale Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Cahit İleri ve üreticiler katıldı.

Kovan dağıtım töreninde bir konuşma yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, “Bu proje Türkiye’de ve ilimizde tek. Biz arıcılığı bölgemizde geliştirmek istiyoruz. Çanakkale de Proje kapsamında 5.750 adet arılı kovanı 400 üreticimize dağıtacağız. Kovan bedelinin % 80’ni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı , % 20 si ise üreticiler tarafından karşılandı. Bu 5.750 arılı kovanın tamamını Çanakkale bölgemizden temim ettik. 1 ay içerisinde bütün kovanları İlimizde dağıtıp bitireceğiz. 5.750 kovanın dağıtımıyla ilimizde 125 ton bal üretimi arttırmış olacağız. Biz burada arıcılığı teşvik ediyoruz. Bunda sonrası üreticilerimize ait. Kovan sayımızı arttıracağız buna paralel olarak en üst seviyede kalitemizi arttıracağız. Bizim diğer illerde üretilen ballardan farkımız, kalite olsun istiyoruz. Çanakkale markası yaratalım ama marka yaratmak içinde kaliteli bir üretimin olması lazım. Bölgemizin florası arı için çok uygun. Biraz önem, hassasiyet gösterdiğimizde gerekli kaliteyi yakalayacağız. Bol bereketli bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.

Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cahit İleri ise, “Bu çalışma, projenin başlangıcı. Bundan sonra iş arıları alacak arkadaşlara düşüyor. Bu arıların muhafaza edilmesi, arılardan ürün elde edilmesi ve arıların çoğaltılması lazım. Devlet bu konuda bir destek veriyor. Heba olmaması lazım. Bu hem bizim kazancımıza kazanç katacak, hem de arı varlığımızı üst noktalara çıkaracaktır” şeklinde konuştu

Daha sonra hak sahibi arıcılara arılı kovan dağıtımı yapılarak tören sona erdi.