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12 Haziran 2018 13:28

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

12 Haziran 2018 13:28


Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışmada 10 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.


Operasyon çerçevesinde şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında 173 adet ecstasy hap, 23.78 gram ecstasy hapı parçacıkları ve tozu, 8.20 gram skunk, 7.93 gram kubar esrar, 1.94 gram bonzai, 1 adet kuru sıkı silah ve fişekler bulundu.


Olaylarla ilgileri saptanan E.T, F.T. ve Y.T. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.




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