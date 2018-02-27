Çanakkale’nin ekonomik beklentileri ele alındı

Çanakkale’de AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından ’Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu’ toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Erdal Tanas Karagöl, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, çevre ilçe ve belde belediye başkanları, parti üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ yaptı. Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu’nu bugün Çanakkale’de gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, "Biz 16 yıllık iktidarımız boyunca ekonomiye gerçekten çok önem verdik. Neden? Çünkü, ülkelerin gelişmesinin ekonomiden geçtiğini biliyoruz. 2017 yılında yüzde 11.1 büyümeyle Hindistan ve Çin’i geride bıraktık. Ve şehirlerdeki ekonomik büyümenin tüm ülke geneline nüksettiğini biliyoruz. Önce kırsal kalkınacak daha sonrasında tüm ülke kalkınacak. Bu felsefeyle hareket ettik" dedi.

Türkiye’nin yüksek gelirli ekonomiler içine girmesinde şehirlerin önemli katkısının olacağını belirten AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Erdal Tanas Karagöl, yapılan toplantıların şehirlerin geleceği açısından çok önemli olduğunu söyledi. Toplantılarının tamamlanmasıyla bir rapor hazırlayacaklarını ifade eden Karagöl,"Son 15 yıllık sürede gerek ekonomik anlamda gerekse makro ekonomik göstergeler anlamında, kişi başı gelir anlamında Türkiye şu anda yüksek gelirli ekonomiler içine girmek için çabalıyor. Şu anda orta gelir grubunun üst dilimindeyiz. Dolayısıyla yeni bir ekonomi için bir başarı için aslında şehirler çok önemli. Göstergelerdeki iyileşmeyi tüm şehirlerimizin yaşaması gerekiyor. Şehirlerdeki ekonomik gelişme bir şekilde makro ekonomik gelişmeye de yön verecek. Hatta, son 10 yılda orta gelir grubunun üst dilimindeyiz, yüksek gelir grubuna çıkmak istiyoruz ama 13 bin dolarlık kişi başı gelire bir türlü çıkamıyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin orta gelir grubundan çıkması yüksek gelirli ekonomiler içine girmesinde şehirlerin önemli katkısı olacaktır" şeklinde konuştu.

Toplantıların bu anlamda çok önemli olduğunu belirten Karagöl, "Bundan sonraki süreçte ekonomiyle alınacak tüm kararlar, hazırlanacak plan ve projeler burada ortaya çıkan fikirlerle belirlenmiş olacak. Yani burada alınacak karalar şehrin kaderine yön vermiş olacak. Tüm şehirlerde anket çalışması yapılıyor. Yani biz bu toplantıların haricinde halka da sorular soruyoruz. Üç aşamalı bir veri toplama, fikir toplama formu bu. Bunları topladıktan sonra ortaya çıkan şehir raporunu Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz" dedi.

Daha sonra toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.