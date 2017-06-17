Çanakkale’nin gençleri yurt dışı hayallerine yaklaşıyor

Başvuru yapan 665 adaydan, kriterlere uyan 127 aday online yabancı dil sınavına girdi; İngilizce yeterlilik sınavını geçen adayların önünde bir tek mülakat engeli kaldı.

Çanakkale ilinde eğitime büyük destek veren GESTAŞ’ın ‘Çanakkale’nin gençleri GESTAŞ ile Dünyaya açılıyor’ projesinin ikincisinde son aşamaya gelindi. Projenin ilk adımını, Çanakkale ilinde eğitim gören 31 başarılı öğrenciyi Bosna Hersek’e götürerek atan GESTAŞ, ikinci adım olan ‘Çanakkale’nin 15 gencine 2 ay tam burslu olarak Malezya’da İngilizce eğitimi’ projesinde adayları belirledi. Mental Danışmanlık şirketiyle ortaklaşa yürütülen online başvurular sonunda tam 665 aday yurt dışı yabancı dil bursu için başvuruda bulundu. 2-10 Haziran tarihleri arasında yapılan 665 başvuru sonrasında, kriterlere uyan 127 aday online İngilizce yeterlilik sınavına dahil edildi.

Mülakatlar 19 Haziran’da boğaz turu gemisinde

Online İngilizce yeterlilik sınavında belli bir düzeyin üzerinde yabancı dil bilgisine sahip 57 aday, son adım olan bire bir mülakata hak kazandı, böylelikle 2 ay tam burslu yurt dışı İngilizce eğitimi için adayların önünde tek bir engel kaldı. Bire bir sözlü mülakatlar, 19 Haziran Pazartesi günü GESTAŞ’ın Boğaz Turu gemisinde Boğaz Turu eşliğinde yapılacak. Mental Danışmanlık şirketinin uzman kadrosu tarafından yapılacak hem Türkçe hem de İngilizce sözlü mülakatlar sonunda Malezya’da 2 ay tam burslu olarak İngilizce eğitimine hak kazanacak 15 Çanakkale genci belirlenecek.

En önemli kriter; Çanakkale

Çanakkale’nin Üniversite mezunu gençlerinin bu eğitim projesinden yararlanmasını amaçlayan GESTAŞ, bu nedenle başvurular öncesinde en az 7 yıl Çanakkale’de ikamet etmek şartını getirmişti. Lisans mezunu olmak (Tercihen Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor olmak), 30 yaşını doldurmamış olmak, az veya orta seviyede İngilizce biliyor olmak, diğer şartlar olurken başvuruların değerlendirilmesinde en önemli kriter, adayların Çanakkale’deki ikamet durumlarıydı. 665 adayın kayıt oluşturduğu projede, Çanakkale’de doğan, lise öğrenimini Çanakkale’de gören veya üniversite hayatını Çanakkale’de geçirse de ikamet süresine uyan adayların başvuruları geçerli sayıldı. Böylece Çanakkale’nin gençlerinin yurt dışı eğitiminden yararlanması amaçlandı.