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14 Ağustos 2018 10:00

Çanakkale’nin yanan ciğerleri havadan görüntülendi

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesindeki orman yangının boyutu hava aydınlanınca ortaya çıktı.

Çanakkale’nin yanan ciğerleri havadan görüntülendi

14 Ağustos 2018 10:00

İHA tarafından havadan görüntülenen yanan bölge denize çok yakın olması itibariyle dikkat çekti.


Geyikli Beldesi Dalyan Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale gece geç saatlere kadar devam etti. Gece boyu bazı bölgelerde yaşanan alevlenmelere orman ekipleri anında müdahale ederken bölgede çok sayıda ekip sabaha kadar nöbet tuttu. 30’a yakın arazöz ve iş makinesi sabahın ilk ışıklarına kadar soğutma çalışmalarına devam etti. Günün aydınlanmasıyla birlikte yangının verdiği zarar gözler önüne serildi. İHA ekibinin drone ile havadan görüntülediği yangın bölgesinin denize çok yakın olması dikkat çekerken tamamen kül olan kızıl çam ağaçları içleri acıttı.


Yangının ekili tarım arazisiyle birlikte 15- 20 hektarlık alana zarar verdiğini belirten Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, "Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını, jandarma ekiplerinin bu yönde çalışmalarını sürdürdüğünü, önümüzdeki günlerde zarar gören alanlarda ağaçlandırma çalışmalarına başlanacağını ve bölgenin biran önce eski haline döndürüleceğini söyledi.




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