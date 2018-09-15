Çanakkale'ye damga vuran yatırımlar değerlendirildi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Çanakkale'de yapılan önemli yatırımların ele alındığı ziyarette, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan ve hızla yükselen “1915 Çanakkale Köprüsü” görüşüldü.

2017 yılında kurulan ve altyapı çalışmaları hızla devam eden Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki çalışmaların ele alındığı ziyarette, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Çanakkale'nin tarım sektörüne ve ekonomisine sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu.

2018 Troya Yılında tamamlanarak hizmete girecek olan Troya Müzesi'nin tarihi, doğal, antik, kültürel zenginliklere sahip Çanakkale'nin turizmine sağlayacağı katkıların ele alındığı ziyarette, 2018 Troya Yılı çalışmaları görüşüldü.

34.200.000,00 TL bedeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından karşılanan ve İl Özel İdaresi tarafından Mart 2017 tarihinde Kalabaklı Köyü Radar Tepesi mevkiinde yapımına başlanan Çanakkale Karasal- Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi ele alındı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Şehir Merkezinde yapımı devam eden Gazi Konukevinin önemi üzerinde duruldu.

Ziyarette, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Güzel Yalı Sporcu ve Kamp Merkezi İnşaatı, Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresince yapılan Güzel Yalı-Karanlık Liman Troya bağlantı yoluyla Çanakkale'de hayata geçirilen ve ilçelerde devam eden alt ve üst yapı çalışmaları değerlendirildi.

Çanakkale'de Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere Bakanlıklarca yürütülen ve gerçekleştirilen önemli yatırımlar ele alındı.

Vali Yardımcısı Vekili-Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz'ın da bulunduğu görüşmelerin ardından Vali Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a 57. Alay Sancağı hediye etti.