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17 Mayıs 2018 10:47

Çan’da 10’uncu Ramazan etkinlikleri başladı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Ramazan etkinlikleri Atatürk Şehir Meydanında gerçekleştirilen programla başladı.

Çan’da 10’uncu Ramazan etkinlikleri başladı

17 Mayıs 2018 10:47


İlçede Teravih namazının ardından Ramazan etkinlikleri Karakoca köyü imam hatibi Mustafa Gülpınar’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.


Programın açılış konuşmasını yapan Çan Belediye Başkanı Dr.Abdurrahman Kuzu, "İlk gecemize her zaman olduğu gibi Allah’ın Kelamı ile başladık. Kudüs’te, İsrail’in yapmış olduğu zulümde şehit olan Müslüman kardeşlerimiz var. Rabbim onlara inşallah merhamet etsin, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Mübarek Ramazanın yüzü suyu hürmetine orada barış olmasını diliyoruz. Ramazan etkinliklerimizde 10’uncu yılımız. Bu organizasyonda emeği gecen bütün belediye personeline çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum “ dedi.


Şahin Müzik ve İlahi Grubunun sahne almasıyla program sona erdi.


Programa Çan Belediye Başkanı Dr.Abdurrahman Kuzu, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan, CHP İlçe Başkanı Ümran Aydın ve vatandaşlar katıldı.




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