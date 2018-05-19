Çan’da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs kutlamaları, İlçe Kaymakamlık Binası’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Ardından kutlamalar Gençlik yürüyüşü ile Çan Belediyesi Termal Park’ta devam etti. Çan protokolünün gençlerin bayramının kutlamasının ardından yöresel halk oyunları sergilendi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Çan Belediyesi Termal Park’ta gerçekleştirilen programa, İlçe Kaymakamı Adil Karataş, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, İlçe Garnizon Komutanı Askerlik Şube Başkan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Erkan Camhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Bal, Siyasi Partilerin İlçe temsilcileri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erhan Gerçek, Çan Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Can Köse, Çan Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Yakup Kılıçarslan, İlçe Jandarma Komutanı Jan. Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.