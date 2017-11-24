Çan’da, 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

Kutlamalar, Atatürk Şehir Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunmayla başladı. Tören, 23 Eylül Ortaokulunun hazırladığı programı ile Çan Belediyesi düğün salonunda devam etti. Şehit öğretmen ailelerine Çan Kaymakamı Adil Karataş tarafından çiçek takdim edildi. Emekli öğretmenlere plaket takdim edildi. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin ardından 23 Eylül Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları gösterileri izlendi. 24 Kasım Öğretmenler günü için düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri verildi. Kutlama programına Çan Kaymakamı Adil Karataş, İlçe Garnizon Komutanı Semih Tamoğlu, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.