Çan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Saat 10.30’da Atatürk Şehir Meydanı’nda başlayan törene, Çan Kaymakam Vekili Ahmet Başer, Çan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpinar, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı’na, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasıyla ile tören sona erdi.