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Çan'da aşure hayrı yapıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde düzenlenen geleneksel aşure hayrı köy halkı ile çevre köylülerin katılımı ile yapıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde düzenlenen geleneksel aşure hayrı köy halkı ile çevre köylülerin katılımı ile yapıldı.


Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü Cami'inde öğle namazı öncesi düzenlenen program köy İmam Hatibi Fatih Er'in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Çan İlçe Müftüsü Mustafa Korkmaz'ın Muharrem ayının önemi hakkında bilgi vermesinin ardından kılınan öğle namazının ardından hayır yemeğine katılanlara pilav, ayran ve aşure ikram edildi. Muharrem ayı yemeğinin bu yıl 6'ncısını düzenlediklerini belirten köy muhtarı Selahattin Yılmaz, “Kutsal Ayın anlam ve önemini pekiştirmek amacıyla bu yıl 6'ncısını düzenlediğimiz aşure hayrını bundan sonraki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz ” dedi.


Muharrem ayı yemeğine CHP Çan ilçe Başkanı Av. Ümran Aydın, MHP Çan İlçe Başkanı Fevzi Karakaya, AK Parti Çan İl Genel Meclis Üyeleri Ünsal Dirlik ve Halil İbrahim Demir, MHP İl Genel Meclis Üyesi Orhan Sarıoğlu, Çan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin ile köy halkı katıldı.

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