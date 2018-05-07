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07 Mayıs 2018 10:25

Çan’da avcılar kıyasıya yarıştı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyünde bulunan Uzunalan Köyü Avcılık ve Atıcılık Derneğince düzenlenen 10.

Çan’da avcılar kıyasıya yarıştı

07 Mayıs 2018 10:25

Geleneksel Profesyonel ve Amatör Trap atışları ve hareketli domuz hedefine tek kurşun dalında 150 avcı kıyasıya yarıştı.


Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyünde bulunan Uzunalan köyü Avcılık ve Atıcılık Derneğince bu yıl 10.’su düzenlenen müsabakalarda Profesyonel Trap dalında 1. Semih Eser, 2. Sami Yavuz, 3. Mehmet Yılmaz oldu. Amatör Trap dalında 1. Kasım Boztepe, 2. Recep Karakaş, 3. Ahmet Burak Sarıoğlu oldu. Hareketli domuz hedefine tek kurşun dalında 1. Ali Efe, 2. Hüseyin Başeğmez, 3. Ahmet Oktay oldu. Müsabakaların her dalında 1. gelen yarışmacılarına 1’er adet yarı otomatik av tüfeği, 2. gelenlere bir takım avcı kamuflajı, 3. gelenlere birer adet avcı yeleği verdiklerini belirten Uzunalan Avcılar Derneği Başkanı Burhan Uğur, "10. Sunu düzenlediğimiz avcı şenliklerindeki yarışmaları kazasız bir şekilde bitirdik. Yarışmalara katılan avcı arkadaşlara teşekkür ederim" dedi.




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