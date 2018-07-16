Çan’da binlerce kişi sokaklardaydı

Program, Çan protokolünün Şehit aileleriyle akşam yemeğinde bir araya gelmesiyle başladı. Termal Otel’de düzenlenen yemeğe Çan İlçe Kaymakamı Adil Karataş, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Çan İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, Çan İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Bal ve şehit aileleri katıldı.

Atatürk Şehir Meydanında toplanan binlerce kişi ile başlayan yürüyüş, Çan Menderes Parkı’na kadar sürdü. Binlerce kişinin katıldığı demokrasi nöbetinde hep birlikte dualar edildi.

Vatandaşlara hitap eden Çan İlçe Kaymakamı Adil Karataş, ‘’O geceyi unutabilmek mümkün değil. O darbeci hainleri, o hainlere geçit vermemek için şehit olan vatandaşlarımızı unutmak mümkün değil. Fetöcü hainlerin kaza süsü vererek şehit ettiği Muhsin Yazıcıoğlu’nun söylediği gibi, ‘Vatan sevgisi maya gibidir, sütü bozuk olanda tutmaz’’ ifadelerini kullandı.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu ise, ‘’15 Temmuz’da halk darbeye izin vermedi. Çanlılar olarak 2 yıl önce buradaydık, bugün yine buradayız. İnşallah torunlarımıza bu gece yaşanan kahramanlıkları anlatacağız. Ömer Halisdemir’i, Erol Ağabeyimizi, 3 yaşındaki bebeğini uyutup sokağa çıkarak şehit olan bacımızı, Kazan’da 1 yıllık mahsulünü yakan amcamızı unutmayacağız, unutturmayacağız’’ dedi.

Program okunan selalarla ve vatandaşın demokrasi nöbetiyle gece boyunca devam etti.