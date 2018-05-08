Çan’da ’Bir Buçuk Porsiyon Karışık’ oyunu sahnelendi

Çan Belediyesi Nadir Pazarbaşı Düğün Salonu’nda Çan Çevre Derneği Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan ’Bir Buçuk Porsiyon Karışık’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatro oyununa CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydin, Çan Çevre Derneği Başkanı Hamza Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

Oyunun sonunda Çan Çevre Derneği Başkanı Hamza Yıldız, Çan Tiyatro Kulübü burucularından Fatiha Çeviren’e teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Çan Çevre Derneği Başkanı Hamza Yıldız, "Ekibimiz ilk oyununu izlediniz, katılımlarınız bizlere güç verdi. Bu gece burada olmanız bizlere güç ve onur verdi. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca tiyatro oyunu izlemeye gelen vatandaşlar kitap bağışında bulundu.