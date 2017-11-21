Çan’da ’Duygularla Dost Olmak’ semineri

İnsanların Kişisel Gelişim Uzmanı Eray Beceren tarafından gerçekleştirildi.

İnsanların herhangi bir konuya kolaylıkla kızabileceğini söyleyen Kişisel Gelişim Uzmanı Eray Beceren, “ Doğru İnsana, doğru ölçüde, doğru zamanda, doğru nedenle kızmak bu kadar doğru değildir” dedi.

Çan doğumlu olan Eray Beceren, 25 yıl Kara kuvvetleri Komutanlığında çeşitli kademelerde Eğitim Planlama ve Yönetimi görevlerinde bulundu. Seminer sonunda Cumhuriyet İlkokulu Müdürü M. Ali Kır, “ Değerli eğitmenimiz bu önemli bilgileri bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyoruz” diyerek Eray Beceren’e çiçek takdim etti.