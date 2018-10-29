Çan'da fener alayı coşkusu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Çan Kaymakamlığı tarafından fener alayı düzenlendi.

Fener alayına Çan Kaymakamı Adil Karataş, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpinar, Milli Eğitim Müdürü İbrahim Bal, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan, CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın, MHP Çan İlçe Başkanı Fevzi Karakaya, Çan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erhan Gerçek, STK Başkan ve yöneticilerinin yanı sıra yaklaşık bin beş yüz vatandaş ve öğrenci katıldı. Coşkulu bir şekilde Atatürk Şehir Meydanından başlayan yürüyüş Şehit Mustafa Kaya Caddesi ve Sevgi Yolunu takiben başladığı yerde son buldu. Yürüyüşün ardından Atatürk Şehir Meydanında Çan Belediyesi öncülüğünde açık hava konseri düzenlendi. Çan ve civar ilçelerden binlerce genci bir araya getiren Cem Belevi ve dans grubu geceye katılanlara unutulmaz dakikalar yaşattı.