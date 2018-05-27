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27 Mayıs 2018 13:18

Çan’da geleneksel Dondurma köyü ve Kilimli obası iftar yemeği düzenlendi

Çanakkale’nin Çan ilçesindeki Dondurma köylüleri tarafından geleneksel hale gelen ve bu yıl 10’uncusu düzenlenen Dondurma Köyü ve Kilimli Obası İftar yemeği programı gerçekleştirildi.

Çan’da geleneksel Dondurma köyü ve Kilimli obası iftar yemeği düzenlendi

27 Mayıs 2018 13:18


Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleştirilen İftar yemeği programı imam hatiplerin Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. İftar programına Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, CHP İlçe Teşkilatı, İYİ Parti İlçe Teşkilatı, STK Başkan ve Yöneticileri, çevre İlçelerden ve köylerden gelen yaklaşık bin kişi katıldı. Geceye katılan çocuklar palyaçolar eşliğinde keyifli zaman geçirdi.




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