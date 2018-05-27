Çan Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleştirilen İftar yemeği programı imam hatiplerin Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. İftar programına Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, CHP İlçe Teşkilatı, İYİ Parti İlçe Teşkilatı, STK Başkan ve Yöneticileri, çevre İlçelerden ve köylerden gelen yaklaşık bin kişi katıldı. Geceye katılan çocuklar palyaçolar eşliğinde keyifli zaman geçirdi.