Çan’da Geleneksel Hacı Fatma Bodur Hayrının 36’ncısı düzenlendi

İbrahim Bodur’un annesi rahmetli Hacı Fatma Bodur’un anısına vefatından bu yana aralıksız olarak düzenlenen ve bu yıl 36’ncısı gerçekleştirilen geleneksel hayır yemeği düzenlendi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçenin Seramik Mahallesi’ndeki Hacı Fatma Bodur Orman İçi Dinlenme Yeri’nde verilen geleneksel yemeğe Çan İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Cengiz Mete Yavuz, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, eşi Kale Grubu Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, Daire amirleri, Kale Grubu’nun üst düzey yöneticileri ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Geleneksel hayır yemeğinden önce Seramik Mahallesinde bulunan Hacı Fatma Bodur Valide Camisi’nde Türkiye’nin tanınmış mevlithanları tarafından Mevlid-i Şerif okutulup, dini sohbet yapılarak namaz kılındı. Geleneksel hayır yemeğine yaklaşık bin kişi katıldı. Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “ Babaannemin vefatından sonra 1982 yılından bu yana aralıksız olarak yaptığımız mevlidimizi her yıl 9 Eylülde tarihini hiç değiştirmeden yapıyoruz. Babaannemin hepimizin yetişmesinde büyük emeği vardır. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Özel bir insandı evlatları da ona düşkündü. Aile düzgün kurulur, sevgi saygıda düzgün olursa, toplumda hayatta yoluna sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Ben tüm katılımcılarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah hayırlarımızı kabul eylesin” dedi.