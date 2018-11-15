Çan'da gergin ÇED toplantısı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Helvacı köyünde, İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş'nin açmayı planladığı Helvacı Kömür ocağı ÇED toplantısı köy kahvesinde çevreciler ile şirket yetkililerinin sık sık gerginliği ile yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri öncülüğünde köy kahvesinde düzenlenen toplantıda şirket yöneticileri ve köylüler arasında da sözlü gerginlik yaşanırken, bazı köylülerde alan içerisinde arazilerini ocak işletmesine vereceklerini belirterek ikiye ayrıldı.

Çevre Dernekleri Başkanları yaptıkları açıklama da, “Burada çıkarılacak olan kömür hem doğa tahribatına neden olacak hem de yer altı sularımızın yok olmasına zemin hazırlayacak. Çan'da 2 tane termik santral ve bunun yanında kömür işletmeleri var. Bu işletmeler yeterince Çan halkına zarar veriyor. Bunlara yenisinin eklenmesi de Çan için büyük risktir. Çan'dan Bursa'ya her gün hasta akını oluyor ve bu hastalarımız kanser tedavisi görüyorlar. Her geçen gün bu hastalarımıza yenileri ekleniyor” şeklinde konuştular.

Çan Çevre Derneği Başkanı Hamza Yıldız, “Çan Asmalı köyü Kalker Ocağı ve Helvacı Kömür Ocağı Çan ve köylerini toza boğacak. Tarım ve hayvancılığa çok büyük zararlar verecek” dedi.

Toplantıya Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti Çan İl Genel Meclis üyeleri, Siyasi Parti Başkan ve Temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Jandarmanın geniş güvenlik aldığı köyde toplantı olaysız bitti.