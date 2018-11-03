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Çan'da güreş develerine havutları kondu

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyündeki Kabus ve Vezir Tülü adlı güreş develerine havutları kondu.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyündeki Kabus ve Vezir Tülü adlı güreş develerine havutları kondu.


Etili köyündeki Kabus ve Vezir Tülü adlı güreş develerine havutları kondu. Çan ilçesine bağlı Etili köyünde ikamet eden Abdullah Kurtcu, 2018-2019 deve güreşleri sezonunda güreş yapacak Kabus ve Vezir Tülü adlı güreş develerime bugün havutlarını koyduk. Ege ve Marmara bölgesinde yapılacak güreşlerde başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi.

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