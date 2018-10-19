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Çan'da mantar toplarken kaybolan yaşlı kadın bulundu

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bozguç köyünde kaybolan yaşlı kadın bulundu.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bozguç köyünde kaybolan yaşlı kadın bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesine bağlı Bozguç köyünde dün öğle saatlerinde mantar toplamak için evinden ayrılan H.E., (63) adlı yaşlı kadından haber alınamayınca köylülerin yanı sıra Jandarma ve AFAT ve Çan Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri seferber oldu. Gece aralıksız süren arama çalışmaları sonucunda bu sabah kayıp H.E., Bozguç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda canlı olarak bulundu.

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