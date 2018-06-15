Çan’da protokol bayramda bir araya geldi

Çan Belediyesi Menderes parkında yapılan bayramlaşma törenine Çan Kaymakamı Adil Karataş, Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, İlçe Jandarma Komutanı Jan. Yzb. Cengiz Mete Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, kamu çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Buradaki bayramlaşmanın ardından heyet Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, Şehit Jan.Asb.Çvş. Mustafa Yerli’nin ailesini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.