Çan’da Ramazan ayı renkli geçecek

11 ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kala her yıl olduğu gibi Çan Belediyesi Ramazan’a özel hazırladığı imsakiyelerin dağıtımına başladı. Ramazan boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin de yer aldığı Çan Belediyesi Ramazan İmsakiyesinde, Ramazan ayının maneviyatına uygun her yaştan vatandaşlara hitap eden onlarca gösteri, konser ve etkinlikler yer alıyor.

2009 yılında Dr. Abdurrahman Kuzu’nun Çan Belediyesi başkanı seçilmesiyle bölgede bir ilk olarak hayata geçen ve 7’den 70’e her kesimde iz bırakan Ramazan Etkinliklerinin onuncusu da bölgede eşi görülmemiş şekilde yine dopdolu geçecek.

Abdurrahman Kuzu’nun Çan Belediye Başkanı seçilmesiyle başlayan ve Çan için adeta bir değişim hareketine dönüşen ‘önce insan, önce Çan’ temalı sosyal projeler ile tüm bölgeden farklı olarak Çan’da sosyal hayat can buldu. Başkan Kuzu’nun ilk sosyal proje olarak hayata geçirdiği ve bu yıl onuncusu gerçekleşecek olan Ramazan Etkinlikleri sosyal hayatın canlandırılmasının kıvılcımı oldu.