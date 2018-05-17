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17 Mayıs 2018 10:12

Çan’da Ramazan denetimleri

Çanakkale’nin Çan ilçesinde belediye zabıta ekipleri, Ramazan ayında gıda denetimlerini sıklaştırdı.

Çan’da Ramazan denetimleri

17 Mayıs 2018 10:12


Çan Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı açısından büyük önem arz eden gıda üretim işletmelerine denetlemeler yaptı. Denetimlerde ağırlıklı olarak, işletmelerin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğu, genel hijyenlerine ve çalışma şartlarına bakıldı. Ayrıca işletmelerin çalışma ruhsatları, çalışan personelin ve iş yerlerinin genel durumları, kullanılan gıdaların muhafaza koşulları incelendi. Tüm gıda ürünlerinde son kullanma tarihlerinin geçmemiş ve orijinal ambalajların bozulmamış olmasına dikkat edildi. Denetim sürecinde genel olarak olumsuz koşullara rastlanmasa da eksiklikleri olduğu tespit edilen işletmelere ise gerekli uyarılarda bulunuldu.


Denetimlerle ilgili açıklama yapan Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, “Zabıta ekiplerimiz Ramazan ayında denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca esnaflarımızın Çanlı hemşerilerimize sundukları hizmetin daha kaliteli bir şekilde devam etmesi için denetimlerimiz Ramazan Ayı boyunca da devam edecek” dedi.




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