Çan’da Ramazan etkinlikleri çocukların gönlünde taht kurdu

Ramazan Etkinlikleri kapsamında, Atatürk Şehir Meydanı’nda çocuklara özel düzenlenen programda yüzlerce çocuk gönüllerince geç saatlere kadar eğlendiler.

Çan Belediyesi tarafından düzenlenen programda, çocuklar için illüzyon ve kukla gösterileri, devasa baloncuk ve robot şovları, sürpriz çocuk şarkıları ile tüm çocuk ve yetişkinler neşeli bir Ramazan akşamı daha geçirdi.

Birbiri ardına yapılan sahne şovlarında her biri heyecanla izlenirken, gösteriler çocukların olduğu kadar büyüklerin de ilgi odağı olmayı başardı. Eğlencenin ritminin hiç düşmediği gösterilerle, unutulmaz bir gece yaşandı.

Gösterilerin açılışında konuşan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, “İnsan hayatının en önemli ve en masum zamanıdır çocukluk yılları. 10 yıldır minik kalplerine dokunan unutulmaz Ramazan hatıralarını çocuklarımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 10. Ramazan Etkinliklerimizde bu akşam da çocuklarımıza özel hazırladığımız birbirinden keyifli gösteriler ile yavrularımızın yüzlerindeki tebessüme ortak olduk hamdolsun” dedi.