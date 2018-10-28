Çan'da şiir gecesi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Çevre Derneği tarafından organize edilen ve Çan Belediyesi Termal Cafe'de gerçekleştirilen Şiir, Şehir ve Hazan isimli şiir dinletisi dinleyenlerden büyük beğeni topladı.

Çan Çevre Derneği tarafından gerçekleştirilen geceye Çan'lı yazarlar Fazıl Sayın, Muhammet Yavaş, Orhan Uyanık, Çisem Çandarlı, Yenice Kültür Sanat Derneği Başkanı Gökhan Sarıbıyık, yazar Şuayip Odabaşı, Ton TV program yapımcısı İsmail Hakkı Aydın'ın yanı sıra üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İyi Parti Çan İlçe Teşkilatı'nın misafir olarak katıldığı gecede şair ve yazarların yanı sıra, dinletiye gelen misafirlerde şiir okudular. Şiirlerin okunup şarkıların söylediğin geçenin sonunda gelen misafirlere yazarlar kitaplarını imzalayarak hediye ettiler.