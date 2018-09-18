Çan'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Hurmaköy yakınlarında Kazdere köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çan ilçesine bağlı Hurmaköy yakınlarında Kazdere köprüsü çıkışında meydana geldi. T.D. yönetimindeki 17 HB 955 Plakalı araç ile Faik Esen'in kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmasını etkisiyle paramparça olan motosikletin sürücüsü Faik Esen olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü T.D. ise yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüler, 112 ekiplerine hemen bilgi verdi. Yaralı sürücü T.D., olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.