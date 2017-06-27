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27 Haziran 2017 12:35

Çan’da trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Çan’da trafik kazası: 1 yaralı

27 Haziran 2017 12:35


İlçenin Sanayi Kavşağında 3 özel aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Alyanak idaresindeki 17 LZ 601 plakalı araç, Mehmet Kandemir idaresindeki 17 YP 132 plakalı araç, Rıdvan Aygün idaresindeki 17 HZ 255 plakalı araçların birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada İbrahim Alyanak hafif yaralandı. 112 Ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Çan Devlet Hastanesine sevk etti. İlçe Trafik Şube Ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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