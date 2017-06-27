Çan’da trafik kazası: 1 yaralı

İlçenin Sanayi Kavşağında 3 özel aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Alyanak idaresindeki 17 LZ 601 plakalı araç, Mehmet Kandemir idaresindeki 17 YP 132 plakalı araç, Rıdvan Aygün idaresindeki 17 HZ 255 plakalı araçların birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada İbrahim Alyanak hafif yaralandı. 112 Ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Çan Devlet Hastanesine sevk etti. İlçe Trafik Şube Ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.