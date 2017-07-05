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05 Temmuz 2017 18:20

Çan’da trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Çan’da trafik kazası: 1 yaralı

05 Temmuz 2017 18:20


Edinilen bilgiye göre, ilçenin kapalı spor salonu yanından ters istikamete, ana yola giren Mehmet Y. yönetimindeki 17 ZC 737 plakalı araç otogar kavşağında Hasan B. yönetimindeki 17 HB 178 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü burada yapılan müdahalenin ardından Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün, motosikleti bir arkadaşından emanet aldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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