Çan’da trafik kazası: 1 yaralı

Çan- Yenice karayolu Semedeli Fabrika sapağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen sürücü 59 ZJ 098 plakalı özel araç ile 3 tekerlekli motosiklet çarpışştı. Çarpışması sonucu motosiklet parçalandı. Parçalanan motosiklet sürücüsü M. A., iseağır yaralandı.
Yaralı motosiklet sürücüsü M.A.’ya ilk müdahale 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. M.A., daha sonra Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.