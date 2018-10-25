Çan'da trafik kazası : 1 yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Derenti köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Derenti köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan restorandan kontrolsüz yola çıkan 17 YL 536 plakalı özel otomobile Yenince istikametinden gelen 34 DN 8399 plakalı kamyon çaptı. Aynı yönden gelen 16 YH 180 plakalı araçta virajdan dönünce kazaya karışan kamyona arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan özel otomobil sürücüsü yaralandı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırılan araç sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.