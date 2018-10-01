Çan'da trafik kazası: 2 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesi Hurma köy sapağında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çan- Çanakkale yolu Hurma köy sapağında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, Çan'dan Çanakkale'ye gitmekte olan G.A., idaresindeki 17 HS 250 plakalı hafif ticari araç solama esnasında Hurma köyden tarlaya gitmekte olan ATV motosikleti fark etmeyince çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan karı, koca yola savruldu. 122 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.