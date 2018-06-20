Çan’da yüzlerce öğrenci 10.Yaz Spor Okulları ile yaza merhaba dedi

7-12 Yaş arasındaki çocukların kabul edildiği futbol, basketbol, voleybol, badminton, tekvando, karate ve güreş branşlarında açılan yaz spor okullarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Okulların tatil olmasıyla birlikte Ramazan Bayramı sonrası başlayan Çan Belediyesi 10. Yaz Spor Okulları, kayıt sürecinin ardından 19 Haziran Salı günü Hc. İbrahim Bodur Stadyumu’nda forma dağıtım programı ile başladı. Çan Belediye yetkilileri, yaz spor okulu beden eğitimi öğretmenleri, öğrenciler ve velilerin de katılımıyla, spor branşlarına göre öğrenciler gruplara ayrıldı. Görevli öğretmenler tarafından guruplara ayrılan öğrencilere, katıldıkları branşa göre belirlenen gün ve saatleri bildirildi. Çan Belediyesi tarafından, spor okullarına kayıtlı tüm öğrencilere ihtiyaç olan spor malzemeleri dağıtıldı.

Açılış töreninde konuşan Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, “Yaz Spor Okulları projemizi başlattığımızdan bu yana binlerce çocuğumuz buralardan geçti. İlk öğrencilerimiz şimdi üniversiteye gidiyor. Hatta bazıları profesyonel anlamda sporla uğraşıyor. Bazıları beden eğitimi öğretmenliği okuyor ve geleceğin spor hocaları olacaklar. Belki de zamanında öğrenci olarak geldikleri ve sporu onlara sevdiren bu Yaz Spor Okullarında hoca olacaklar. Sevgili çocuklar, Yaz Spor Okulları sizler için çok yönlü bir hem eğlence hem eğitim yeri. Burada tatilinizi spor yaparak, farklı spor dallarını öğrenerek geçireceksiniz. En başta insana tüm hayatı boyunca gerekli olan, yaşam kalitesi yükselten öz disiplin edinmek için bulunmaz bir fırsat burası. Sporu hayatınıza kattığınızda hem sağlıklı bir yaşamın temellerini atmış olacaksınız hem de belki daha önce hiç keşfetmediğiniz yeteneklerinizi tanıyacak keşfedecek ve onları geliştireceksiniz. Tüm bunları yaparak kişisel gelişiminize sağlayacaksınız ama En güzeli de bir sürü yeni arkadaşlıklar dostluklar kuracaksınız. Eylülde okula başladığınızda diğer arkadaşlarınızdan çok daha fazla anlatacak tatil anılarınız olacak. Bakın burada 7 farklı branşımız var. Basketbol, futbol, voleybol, tekvando, badminton, karate, güreş. Mesela tekvandoda Çan Belediyesi takımımız Çanakkale de hatta Türkiye’de başarılara imza attı. Feyzullah abinizi biliyor musunuz? Çan Belediyesi güreşçisi Feyzullah Aktürk abiniz önce Avrupa birincisi oldu sonra dünya üçüncüsü. Belki sizlerde o abileriniz ablalarınız gibi Türkiye şampiyonları olacaksınız hatta dünya şampiyonları. Neden olmasın? Siz yeter ki çalışın gayret edin. Bakın ben Belediye başkanı olarak sizin başkan amcanız olarak söz veriyorum. Bizim evlatlarımız olarak her zaman yanınızdayım. Belediyenin tüm imkânları sizinle, bunu unutmayın ” dedi.