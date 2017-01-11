Çan’dan Halep’e yardım kampanyası

Çan Kaymakamlığı ve Çan belediyesi öncülüğünde, STK’ların ve Çan Halkı’nın da destekleriyle Halep için yardım kampanyası başlatıldı.

Halep için başlatılan ve 5 Ocak-25 Ocak tarihleri arasında sürecek olan kampanya, hem ayni yardım, hem de nakdi yardım şeklinde olacak. Nakdi yardımlar için Çan Ziraat Bankası’nda Halep’e Yardım Hesabı adı altında 1868-6504 numaralı bir hesap açıldı. Ayni yardımlar arasında yer alacak, kuru gıda, konserve, çay, şeker, çocuk maması, çocuk bezi, kullanılmamış kıyafet ve battaniye gibi ihtiyaçların tespit edildiği yardımlar içinse, Çan 1 No’lu Sağlık Ocağı karşısında yardım kabul merkezi oluşturuldu. Yardım kabul merkezinin 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceği bildirildi.