Çan'ın kurtuluşunun 96. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü Çan Merkez Çarşı Camiin de okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif programından sonra kılınan namaz ile başladı. Daha sonra ilçenin Menderes parkında vatandaşlara pilav ve ayran ikramı yapıldı. Atatürk Şehir Merkezindeki etkinliklerde ise kadınların el işi sergisi açıldı. Açılışın ardından Çan Belediyesi minder güreşleri yapıldı. Daha sonra Kahot Halk Oyunları gösterilerinin yer aldığı gösteriler sergilendi. Oyun parkında ise çocuklar doyasıya eğlendi. Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu,” Çan'ımızın düşman işgalinden kurtarılışının 96'ncı yıl dönümünü kutluyoruz. Hepimiz için anlamlı olan bu günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen tüm şahsiyetleri, bu vatan için, Çan'ın kurtuluşu için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.